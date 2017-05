FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 104 del 19.05.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA SEMIFINALE DI RITORNO

Domenica 21 maggio allo Stadio “Plebiscito” di Padova, con fischio

d’inizio alle ore 17, andrà in scena il 160° Derby d’Italia tra la

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca Padova, valido per la

Semifinale di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza. I

Bersaglieri sono chiamati a bissare la grande prova del match di andata

dei playoff, per assicurarsi l’accesso alla Finale per il quarto anno

consecutivo.

La partita, trasmessa in diretta su therugbychannel.it

, verrà arbitrata dal sig. Schipani di

Benevento, coadiuvato dai giudici di linea sig. Tomò di Roma e sig.

Cusano di Vicenza. Quarto uomo sarà il sig. Franzoi di Venezia e TMO il

sig. Pennè di Milano.

“Domenica ci confronteremo con il Petrarca Padova per la quinta volta in

questa Stagione e sarà la partita più importante di tutte – avverte

l’head coach dei Bersaglieri, *Joe McDonnell* – Siamo consapevoli che

affronteremo una squadra molto preparata, che vorrà esprimere un gioco

veloce ed intenso votato all’attacco. Dovremo essere molto disciplinati

e concentrati per giocare la nostra partita con freddezza e lucidità;

servirà grande intensità in difesa e, nel momento in cui ci troveremo

nella zona rossa dell’avversario, dovremo dimostrarci precisi e cinici”.

Questa la formazione dei Campioni d’Italia per la sfida di domenica a

Padova: Basson; Barion, Majstorovic, McCann, Torres; Rodriguez, Chillon;

De Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani; Iacob, Momberg,

Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Bordonaro, Cicchinelli,

Ortis, Loro, Mantelli, Biffi.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta