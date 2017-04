FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 84 del 07.04.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA SFIDA CASALINGA CONTRO IL MOGLIANO

Blindato il terzo posto in classifica grazie alla vittoria di due

settimane fa a Piacenza, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta continua il suo

cammino di regular season affrontando domani al “Battaglini” il Mogliano

Rugby.

Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16, a dirigere la gara sarà il

padovano Giuseppe Vivarini coadiuvato dai giudici di linea Andrea

Spadoni e Antonino Merendino; quarto uomo sarà Giuliano Bellinato.

“Quella di domani con il Mogliano è una delle tre partite che ci

attendono prima delle semifinali – afferma alla viglia del match

l’allenatore dei Bersaglieri *Joe McDonnell*– Contro questo avversario

dobbiamo alzare il livello e giocare un rugby propositivo fin dal primo

minuto. Avremo più opportunità di gioco palla in mano grazie anche ai

rientri di McCann e De Marchi, dai quali ci aspettiamo di vedere una

buona performance. Nonostante abbiamo già la garanzia di affrontare i

playoff, la partita di domani ha orala priorità: dovremo giocarla per i

nostri tifosi, che speriamo di vedere numerosi in tribuna, con un rugby

veloce e d’attacco”.

Questa la formazione rossoblù che scenderà in campo domani: Biffi;

Arrigo, Majstorovic, McCann, Torres; Rodriguez, Chillon; De Marchi,

Lubian, Ruffolo (cap.); Parker, Ortis; Bordonaro, Cadorini, Muccignat. A

disposizione: Cincotto, Iacob, Pavesi, Boggiani, Cicchinelli, Loro,

Mantelli, Basson.

—

