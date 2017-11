FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 49 del 10.11.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA TRASFERTA A MOGLIANO

*Domenica 12 novembre, con calcio d’inizio alle ore 15*, la FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta scenderà sul campo del “Quaggia” per la sfida con il

Mogliano Rugby valida per la sesta giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza. La partita, visibile in diretta streaming su

therugbychannel.it, sarà arbitrata da Luca Trentin, coadiuvato dai

giudici di linea Stefano Pennè e Nicola Franzoi e dal quarto uomo

Antonino Merendino.

“Dopo le partite con Viadana e Lazio il nostro obiettivo è quello di

continuare a crescere, step by step – afferma *l’head coach dei

Bersaglieri Joe McDonnell* alla viglia del match – non possiamo

permetterci passi falsi. Andiamo a Mogliano per fare una buona

performance e per ottenere anche questa settimana il punto di bonus. Ma

come in ogni partita l’avversario va rispettato: so che Mogliano, così

come la Lazio di sabato scorso, darà il 100% , soprattutto davanti al

proprio pubblico, perciò anche noi dovremo scendere in campo con la

giusta determinazione e voglia di fare bene”.

Domenica sarà Barion a vestire la maglia numero 15, con Cioffi e Biffi

confermati dal primo minuto all’ala e il rientro della coppia di centri

Majstorovic-Davies a completare il reparto arretrato. Rispetto al XV

della scorsa settimana, nessun cambio nella linea mediana con Mantelli

apertura e Chillon mediano di mischia, mentre la terza linea torna ad

essere tutta rodigina con l’innesto di De Marchi a fianco di capitan

Ferro e Lubian. In seconda torna dal primo minuto Parker che farà coppia

con Ortis, e in prima linea Brugnara rientra titolare al fianco di

D’Amico e Cadorini.

Questa, quindi, la formazione annunciata per il match di domenica:

Barion; Cioffi, Majstorovic, Davies, Biffi; Mantelli, Chillon; Ferro

(cap.), Lubian, De Marchi; Parker, Ortis; D’Amico, Cadorini, Brugnara. A

disposizione: Momberg, Cincotto, Muccignat, Boggiani, Zanini, Loro,

Arrigo, Modena.

