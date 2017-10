FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 27 del 06.10.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER LA TRASFERTA A SAN DONÀ

Dopo la vittoria casalinga sulle Fiamme Oro Rugby, la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta si appresta ad affrontare la terza giornata del Campionato

Italiano d’Eccellenza sul difficile campo del “Pacifici”. Domani, con

fischio d’inizio alle ore 16, i Bersaglieri si scontreranno con il

Lafert San Donà con l’obiettivo di portare a casa il terzo successo

consecutivo.

“Non sarà una partita facile – avverte l’head coach rossoblù *Joe

McDonnell* – mi aspetto un Lafert San Donà diverso da quello visto nel

pre-stagione a Rovigo, è una squadra molto forte con giocatori di

qualità e sicuramente combatterà in campo per dimostrarlo. Noi veniamo

da due partite molto dure ma siamo pronti per un’altra bella battaglia,

abbiamo gli stimoli giusti per fare una buona prova e per riscattare la

sconfitta subìta al Pacifici lo scorso anno. Abbiamo apportato diversi

cambiamenti al XV di partenza rispetto alla partita con le Fiamme Oro,

anche per dare la possibilità ai giocatori con più minutaggio di

ricaricare le pile. Tra i rossoblù in panchina ci sarà anche Ferro, sono

molto contento del suo rientro perché ha lavorato sodo nel pre-stagione

e in queste settimane di stop per essere al top della forma: è un

giocatore di esperienza, un leader importante per il gruppo, la sua

presenza farà sicuramente la differenza”.

Confermato Robertson-Weepu estremo, all’ala Odiete sarà affiancato da

Biffi mentre la coppia dei centri sarà formata da Majstorovic e Davies.

Torna titolare Mantelli all’apertura, con Loro a dirigere come mediano

di mischia e De Marchi a vestire la maglia numero 8. In terza linea a

fianco di capitan Ruffolo ci sarà Venco per garantire una maggiore

mobilità nelle rimesse laterali, e in seconda torna Parker a fare coppia

con Boggiani. In prima linea D’Amico affronterà i suoi ex compagni di

squadra affiancato da Brugnara e Cadorini.

Questa, quindi, la formazione della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per la

sfida di domani: Robertson-Weepu; Biffi, Majstorovic, Davies, Odiete;

Mantelli, Loro; De Marchi, Venco, Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani;

D’Amico, Cadorini, Brugnara. A disposizione: Momberg, Vecchini, Pavesi,

Ferro, Zanini, Pasini, Modena, Cioffi.

Il match, diretto da Chirnoaga coadiuvato dai giudici di linea Falzone,

Favaro e dal quarto uomo Brescacin, sarà trasmesso in diretta streaming

su therugbychannel.it.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta