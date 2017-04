FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 93del 28.04.2017

FEMI-CZ RRD: IL XV ROSSOBLÙ PER L’ULTIMA SFIDA DI REGULAR SEASON A VIADANA

La regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza giunge al termine

domani e per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta la sfida con il Rugby Viadana

1970, in programma allo “Zaffanella” alle ore 16, sarà una sorta di

prova del nove in vista degli imminenti playoff. Una vera e propria

battaglia, poiché la squadra di Filippo Frati farà di tutto per riuscire

a consolidare la quarta posizione in classifica.

Dai Bersaglieri ci si aspetta quindi una prova di alto livello, come

spiega l’head coach rossoblù *Joe McDonnell*: “Niente è gratis nel rugby

e il rispetto è una regola fondamentale, per questo andremo a Viadana

con un unico obiettivo: vincere. Settimana dopo settimana lavoriamo

duramente per arrivare ad un ottimo risultato, ed è quello che mi

aspetto di raggiungere anche domani pomeriggio. Il Viadana dovrà

necessariamente vincere per raggiungere i playoff, sarà quindi una

battaglia durissima. Siamo estremamente concentrati su questa sfida,

l’ultima di regular season, e dobbiamo rimanere tali per riuscire a

portarla a casa”.

Questo il XV dei Bersaglieri che scenderà in campo per l’ultima gara di

regular season: Basson; Barion, Majstorovic, McCann, Torres; Apperley,

Loro; Ferro, Lubian, Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani; Iacob, Cadorini,

Muccignat. A disposizione: Cincotto, Balboni, Pavesi, Cicchinelli, De

Marchi, Chillon, Arrigo, Mantelli.

