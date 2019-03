FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 102 del 15.03.2019

FEMI-CZ RRD: IN MERITO ALLE DUE PARTITE NON DISPUTATE DALLE CADETTA ED UNDER 18

In merito alle due partite non disputate dalle Cadetta ed Under 18 della Rugby Rovigo Delta, preme precisare:

Considerato che fin dall’inizio il numero di giocatori di entrambe le squadre, disponibili al momento dell’iscrizione ai relativi campionati di categoria, era inferiore all’anno precedente, quanto accaduto è attribuibile al particolare momento stagionale in cui una sommatoria di fattori (quali malattie stagionali, gite scolastiche, periodi vacanzieri e, non ultimi, gli infortunidi gioco) ha complicato ulteriormente la situazione.

Se si aggiunge anche che per scelta condivisa tra RRD e Monti J, si è voluto utilizzare per quanto possibile nella rosa dei titolari TOP 12 il maggior numero di giocatori del vivaio Under 18 per una loro valorizzazione e per sopperire senza affanno ai numerosi infortuni, anche evitando così di ricorrere al mercato invernale, quanto accaduto sembra una diretta conseguenza, non voluta.

Merita ricordare che la gestione della Cadetta e dell’Under 18 della RRD, per convenzione sottoscritta tra le parti, è svolta dalla Monti J, la quale ne sostiene anche i costi operativi, e come ad essa non si possa attribuire alcuna responsabilità, anzi se ne debba apprezzare l’ingente lavoro svolto per recuperare i giocatori che nel frattempo si erano allontanati, riuscendo a garantire la regolare stagione sportiva.

Un plauso anche a tutti i giocatori delle due squadre che nonostante le difficili condizioni dell’organico hanno sempre onorato la maglia rossoblù. A loro un incitamento a continuare a farsi onore con questo spirito di sacrificio, assicurando ogni sforzo possibile affinché quanto successo non abbia più a ripetersi.

Altrettanto convinti, assicuriamo i nostri sostenitori ed appassionati che l’emergenza è già rientrata e che non accadrà più che non si onorino gli impegni presi soprattutto verso i nostri giocatori ma anche verso gli avversari.

Infine per quanto riguarda la situazione del suo vivaio, la Monti J sicuramente saprà dare tutti gli elementi necessari per assicurare che anche questa sua attività è sotto controllo.