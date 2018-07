FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 2del 10.07.2018

FEMI-CZ RRD: IN ROSSOBLÙ ANCHE MANTVYDASTVERAGA, FRANCESCO ROSSI E

MARCELLO ANGELINI

L’inizio della preparazione estiva della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è

alle porte e la Società di viale Alfieri ha messo a punto gli ultimi

acquisti prima del raduno ufficiale, ingaggiando *Mantvydas Tveraga*,

*Francesco Rossi*e *Marcello Angelini*.

Seconda linea di esperienza soprattutto nelle rimesse laterali, classe

1986, 196cm per 106kg, *Mantvydas **Tveraga*è di origina lituanamadi

formazione italiana, avendo vestito la maglia Azzurra della Nazionale

Under 21 e dell’Italia “A”. Cresciuto nelle giovanili del Piacenza

Rugby, con cui ha debuttato in Serie A, ha fatto un’esperienza di due

anni allo Stade Francais per poi tornare in Italia e accasarsi in

Eccellenza con il Rugby Parma dal 2007 al 2010. Nella Stagione

successiva si è trasferito al Petrarca, con cui si è laureato Campione

d’Italia nel 2011 al Battaglini, restandovi per sei stagioni e facendo

anche il permit player in Pro 12 tra le fila del Benetton Treviso. Negli

ultimi due anni ha vestito la maglia del Piacenza.

“/Per me è un grande stimolo //poter////lavorare in//una

//Società//ambiziosa come Rovigo e////con allenatori di livello/– è il

commento di Mantvydas – /Spero che il mio apporto e la mia esperienza

possano essere utili alla squadra affinché si possa lavorare nel modo

migliore possibile, crescere e raggiungere gli obiettivi prefissati/”.

Provengono da L’Aquila Rugby Club i giovani *Francesco Rossi *e

*Marcello Angelini*. Il primo è un promettente piloneclasse 1997, 185cm

per 118kg, nato in provincia di Taranto e cresciuto nell’Accademia

zonale di Benevento. Classe 1996, 180cm per 85kg, Angelini è invece un

centro cresciuto professionalmente a L’Aquila, sua città natale, e

maturato all’Accademia “Ivan Francescato” insieme ai neo compagni di

squadra Mantelli e Pavesi.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta