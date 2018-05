FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 138 del 15.05.2018

FEMI-CZ RRD: INGAGGIATI I GIOCATORI /HALVORSEN/ E VIAN PER LA STAGIONE

2018/19

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare, in vista della Stagione

Sportiva 2018/19, gli ingaggi dei giocatori Thorleif /Halvorsen/e

Gianmarco Vian.

Il sudafricano *Thorleif **“**Thor” Halvorsen*, classe 1988, 193

centimetri per 100 kg, è cresciuto nei Boland Cavaliers dove ha giocato

fino al 2013, anno in cui si è trasferito a Mogliano dopo una breve

/parentesi nel 2007 //ad Amsterdam con l’Ascrum RFC. //È un f//lanker

versatile, che può coprire tutti e tre i ruoli in terza linea, //ed //un

ottimo ball carrier./

“/Non vedo l’ora//di //iniziare//questa nuova esperienza e s//ono

contento di poter tornare in Italia/ – sono le parole di Thor – /Rovigo

è un Club con una storia importante e con una tifoseria appassionata,

sono molto emozionato di poter vestire la maglia rossoblù/”.

Attualmente impegnato con la Nazionale Italiana Seven, *Gianmarco Vian

*è nato e cresciuto a San Donà dove ha accumulato oltre 100 presenze

dalla Stagione 2013/14, dopo aver frequentato l’Accademia Federale di

Tirrenia. Classe 1993, terza linea di 185 centimetri per 102 kg, ha

vestito la maglia Azzurra nelle giovanili Under 17, Under 18 e Under 20

e dal 2014 è uno dei punti di riferimento dell’ItalSeven con cui ha

giocato la World Series a Hong Kong e le varie tappe del Gran Prix 7s.

Queste le parole di Gianmarco: “/Lascio il mio Club di origine per fare

una nuova esperienza che penso potrà aiutarmi a crescere ancora, sia

come giocatore che come persona. Sono concentrato per la tappa a Mosca

con la Nazionale Seven ma allo stesso tempo conto i giorni che mancano

per iniziare la preparazione con la maglia rossoblù/”.

—

