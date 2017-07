FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 1 del 04.07.2017

FEMI-CZ RRD: INGAGGIATO IL GIOCATORE DAVID ODIETE

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio del

giocatore David Michael Odiete.

Nato a Reggio Emilia il 24 febbraio 1993, utility back, Odiete dopo aver

ottenuto ottimi risultati nell’atletica leggera come velocista, nel 2008

ha scelto di dedicarsi al rugby crescendo professionalmente nelle

giovanili della sua città e dando fin da subito prova delle sue numerose

qualità. Già nel 2012, infatti, viene ingaggiato dalle Zebre per

disputare il campionato di Pro12. Dopo tre anni tra le fila della

franchigia di Parma, nella Stagione 2015/16 si accasa al Rugby Mogliano

giocando in Eccellenza, per poi tornare nella scorsa stagione in Celtic

League vestendo la maglia del Benetton Treviso.

Conclusa la trafila delle giovanili Azzurre e dopo varie esperienze con

l’ItalSeven e gli Emergenti, Odiete viene convocato con la Nazionale

Maggiore debuttando nella prima partita del Sei Nazioni 2016 a

Saint-Denis contro la Francia e diventando il primo giocatore nativo

italiano di colore a vestire la maglia azzurra.

Da parte di tutto il Club il Viale Alfieri, benvenuto in rossoblù David!

/In allegato una fotografia del neo rossoblù David Odiete con il

Presidente comm. Francesco Zambelli/

—

_/Sarò in ferie da domani, mercoledì 5 luglio 2017, e rientrerò in

ufficio lunedì 17 luglio 2017. _Avrò_/__/_/limitato accesso alla posta

elettronica, _p_/_er urgenze fare riferimento ai miei contatti telefonici./_

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta