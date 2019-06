FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 145 del 03.06.2019

FEMI-CZ RRD: INGAGGIATO IN ROSSOBLÙ ANDREA MINNITI-IPPOLITO

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare di aver ingaggiato, in vista della Stagione 2019/20, l’apertura Andrea Menniti-Ippolito.

Classe ’92, 184cm per 85kg, ha iniziato a giocare al Roccia Rubano Rugby facendo tutta la trafila delle giovanili. Dopo una parentesi di sei mesi al Petrarca con cui vince il Campionato Under 17, torna al Rubano militando nella prima squadra in Serie A per due Stagioni. Approda quindi nella Stagione 2012/13 alla prima squadra del Petrarca, con cui si laurea Campione d’Italia nel 2018 ottenendo anche il premio come MVP.

Ottimo calciatore, oltre al ruolo di mediano d’apertura ha vestito anche quello di estremo e ha vestito in diverse occasioni la maglia Azzurra della Nazionale Emergenti.