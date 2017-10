FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 32 del 13.10.2017

FEMI-CZ RRD: INIZIA LA CONTINENTAL SHIELD, IL XV ROSSOBLÙ CHE AFFRONTA

IL BATUMI

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta si appresta ad affrontare la prima

giornata di European Continental Shield, la competizione di

qualificazione alla Challenge Cup 2018/19.

I Bersaglieri *domani dalle ore 15* saranno impegnati sul campo di casa

del “Battaglini” contro la squadra georgiana Rugby Club Batumi, a

dirigere il match sarà l’arbitro rumeno Ionut Bodea coadiuvato dai

connazionali Cristian Serban e Alexandru Ionescu; quarto e quinto uomo

saranno rispettivamente Federico Boraso e Giorgio Sgardiolo.

Alla vigilia del match l’head coach rossoblù *Joe McDonnell* afferma:

“Domani affrontiamo il Batumi, una squadra molto agguerrita che fa della

fisicità il suo punto forte. Per questo motivo scenderemo in campo con

un pack pesante e uomini di spessore, sarà una dura battaglia tra gli

avanti e sarà lì che nasceranno le opportunità di aprire il gioco per i

trequarti. Fin dal primo minuto dovremo rimanere concentrati, la giusta

attitudine e un corretto approccio potranno cambiare le sorti del match”.

Questa, quindi, la formazione della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per la

partita di domani: Odiete; Arrigo, Majstorovic, Davies, Biffi; Mantelli,

Pasini; Ferro, Lubian, Zanini; Parker, Ortis; Pavesi, Momberg (cap.),

Brugnara. A disposizione: Cincotto, Vecchini, D’Amico, Boggiani, De

Marchi, Loro, Cioffi, Barani.

Si ricorda che la partita è compresa tra quelle in abbonamento e che

*sarà attiva ***BersagliottoLand***, l’area gioco dello Stadio

Battaglini dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alle partite

dei rossoblù. La partecipazione a BersagliottoLand è riservata

esclusivamente ai bimbi di genitori in possesso dell’abbonamento

rossoblù o che acquistano un biglietto come spettatori della partita. Il

servizio è gratuito **per gli abbonati e ad offerta libera per i

possessori del biglietto**, eventuali donazioni volontarie saranno

devolute interamente a Faedesfa Onlus per sostenere le attività

dell’Associazione. **BersagliottoLand aprirà alle ore 1**4**:30, mezzora

prima del fischio d’inizio del match.*

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta