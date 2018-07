FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 3del 16.07.2018

FEMI-CZ RRD: INIZIATA LA PREPARAZIONE ROSSOBLÙ PER LA S.S. 2018/19

È iniziata questa mattina la preparazione della FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta in vista dell’imminente Stagione Sportiva 2018/19. I rossoblù si

sono radunati alle 7 allo Stadio “Mario Battaglini” per iniziare i test

fisici, all’appello mancavano solo Thor Halvorsen che si unirà alla rosa

a fine agosto ed i giocatori già impegnati come permit player al

Benetton Treviso: Riccardo Brugnara, Matteo Canali, Leonardo Mantelli,

Andrea De Masi e Massimo Cioffi.

I Bersaglieri si sono radunati alle 7 e durante la mattinata hanno

effettuato i test individuali in campo ed in palestra agli ordini del

nuovo preparatore atletico Colin Allan, del suo assistente Peter

Pavanello e della responsabile del rehab Elisabetta Peretto. I rossoblù

hanno eseguito anche i test di velocità al campo Coni con la

collaborazione di Paolo Negrini di Confindustria Atletica Rovigo che ha

messo a disposizione le fotocellule.

Alle 12 il Presidente della Rugby Rovigo Delta, *Nicola Azzi*, ha

presentato alla stampa lo staff tecnico e l’organigramma societario:

“Oggi è il primo giorno della nuova Stagione e auguro ai ragazzi e allo

staff buon lavoro. Sarà un Campionato avvincente, vogliamo essere

competitivi e insieme al DS Umberto Casellato e all’allenatore Joe

McDonnell abbiamo costruito una rosa all’altezza, giovane ma con innesti

di esperienza affinché si possa ancora ambire alle prime posizioni della

classifica. Abbiamo anche nuovi volti all’interno dello staff e c’è

molto entusiasmo, spero che riusciremo a trasmetterlo anche ai nostri

tifosi perché la Rugby Rovigo Delta ha bisogno del sostegno del popolo

rossoblù, non solo dagli spalti ma anche con la voglia di dare una mano”.

_*Staff Segreteria:*_

STIEVANO Silvia – Segreteria, Ufficio Stampa e Social Media

RUZZA Enrico – Segreteria attività sportiva e Logistica

FORMENTON Maurizio – Segreteria Amministrativa

LAZZARI Diletta – Collaboratore amministrativo (in condivisione con la

Monti RR Junior)

_*Staff Tecnico:*_

CASELLATO Umberto – Direttore Sportivo

GABBAN Luca – Team Manager

MCDONNELL Joe – Head Coach

ROMEO Antonio – Video Analyst

ALLAN Colin – Preparatore Atletico

PAVANELLO Peter – Assistente Preparatore Atletico

PERETTO Elisabetta – Rehab

_*Staff Medico:*_

Dott. GREGGIO Giovanni – Medico Sociale

Dott. DAL BORGO Roberto – Medico Radiologo

Dott. VISONÀ Enrico – Medico Consulente Ortopedico

CELEGHIN Yarno – Fisioterapista

MINGARDO Martina – Fisioterapista

BAGATELLO Iginio – Massaggiatore

_*Staff Marketing ed Eventi:*_

CHIARELLI Massimo – Responsabile Marketing

DONATI Claudio

SANSONI Federica

TROMBINI Andrea – Responsabile Eventi

Alla conferenza non hanno potuto partecipare perché impegnati il Sindaco

Massimo Bergamin e l’Assessore Andrea Bimbatti, i quali hanno comunque

voluto inviare un messaggio ai Bersaglieri nel loro primo giorno in

campo: “Auguro alla Rugby Rovigo una stagione capace di far sognare il

popolo rossoblù e non solo. Attendo a breve i Bersaglieri alla Casa

Comunale per il saluto ufficiale da parte della città in mischia” ha

affermato il Sindaco di Rovigo, *Massimo Bergamin*.

“Un grande in bocca al lupo al presidente, allo staff e a tutti i

giocatori, nuovi e veterani – ha detto *Andrea Bimbatti*, Vice Sindaco e

Assessore allo Sport del Comune di Rovigo – Da parte nostra continuerà

l’impegno a migliorare il tempio Battaglini, come stiamo facendo, perché

sia la casa non solo degli sportivi, ma di tutti i rodigini. Ogni anno

si scrive una pagina di storia, ogni anno nuova, ogni anno diversa. Ora

la parola passa al campo e quindi saremo con voi a tifare forza rossoblù”.

Questa la rosa della prima squadra per la Stagione Sportiva 2018/19:

_*Piloni:*_

BRUGNARA Riccardo

D’AMICO Nicolò

LUGATO Stefano (2000)

PAVESI Federico

POMARO Nicola

ROSSI Francesco

VECCHINI Davide

_*Tallonatori:*_

CADORINI Filippo

MOMBERG Jacques

TELLARINI Jacopo (2000)

_*Seconde linee:*_

CANALI Matteo

CICCHINELLI Gabriele

NIBERT Julien

PAROLO Thomas

TVERAGA Mantvydas

_*Terze linee:*_

FERRO Matteo

HALVORSEN Thor

LUBIAN Edoardo

MANTOVANI Michele

RONCON Elia (2000)

VENCO Elia

VIAN Gianmarco

_*Mediani di mischia:*_

CHILLON Alberto

LORO Riccardo

PIVA Gianmarco

VISENTIN Andrea (2000)

_*Mediani d’apertura:*_

BORIN Luca (2000)

MANTELLI Leonardo

_*Centri:*_

ANGELINI Marcello

DE MASI Andrea

MAJSTOROVIC Denis

MODENA Francesco

VAN NIEKERK Joe

_*Centri/Ali/Estremi:*_

ANTL Diego

BARION Guido

CIOFFI Massimo

ODIETE David

Sono aggregati al gruppo rossoblù, per la sola pre-season poiché

successivamente impegnati con l’Accademia “Ivan Francescato”, anche

TADDIA Niccolò e MOSCARDI Matteo.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta