FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 141 del 23.05.2019

FEMI-CZ RRD: JAMES AMBROSINI DALLA PROSSIMA STAGIONE IN ROSSOBLÙ

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare di aver ingaggiato per la Stagione 2019/20 il giocatore James Ambrosini.

Mediano d’apertura italo-australiano, 1.78 m per 85 kg, Ambrosini è nato a Brisbane il 5 giugno 1991 ed è in Italia dal 2012. Dopo quattro Stagioni tra le fila del Benetton Treviso, nel 2016 è diventato punto fermo del Rugby San Donà per poi approdare nella scorsa stagione alle Fiamme Oro Rugby.

Di padre italiano e madre australiana, Ambrosini ha anche vestito la maglia Azzurra con la Nazionale Emergenti dal 2012 al 2014 collezionando 6 caps ed è diventato dal 2016 uno dei giocatori di punta della Nazionale Seven.