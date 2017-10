FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 31 del 11.10.2017

FEMI-CZ RRD: JASON WRIGHT SOSPESO PER 15 GIORNI

La Rugby Rovigo Delta comunica che il Consiglio d’Amministrazione,

riunitosi con urgenza questa sera in viale Alfieri, in relazione

all’intervista rilasciata al “Gazzettino” e pubblicata nell’edizione

locale di martedì 10 ottobre 2017, all’unanimità ha deliberato di

sospendere da ogni attività il signor Jason Wright per 15 giorni in

attesa di una valutazione più approfondita in merito.

