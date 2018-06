FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 150 del 03.06.2018

FEMI-CZ RRD: LA BENETTON TREVISO VINCE LA PRIMA EDIZIONE DEL ROVIGO 7S

Ha vinto la Benetton Treviso la prima edizione di Rovigo 7s, il torneo

internazionale di rugby a sette inserito nell’Automaster Rovigo Rugby

Festival andato in scena al “Battaglini” ieri ed oggi. I Leoni

biancoverdi si sono aggiudicati la Finale del torneo battendo l’Italia

5-0, al terzo posto si è classificata l’Inghilterra mentre la squadra di

casa della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è arrivata ottava.

Questi i risultati nel dettaglio:

Svezia vs Benetton *12-22* (pool A)

Italia vs Dogi/1 *33-0* (pool B)

Spagna vs Rovigo *19-0* (pool C)

Inghilterra vs Seven Sirs *26-19* (pool D)

Benetton vs Seven Seas *32-14 *(pool A)

Dogi/1 vs Seven Hills *21-17* (pool B)

Rovigo vs Dogi/2 *22-5* (pool C)

Seven Sirs vs Cavaliers *29-17* (pool D)

Svezia vs Seven Seas *10-10* (pool A)

Italia vs Seven Hills *20-0* (pool B)

Inghilterra vs Cavaliers *28-12* (pool D)

/Prima delle Semifinali i Dogi/2 si sono ritirati/

_*Semifinali*_

Seven Seas vs Cavaliers *33-31*

Svezia vs Seven Sirs *12-21*

Rovigo vs Dogi/1 *12-21*

Benetton vs England *19-14*

Spagna vs Italia *5-7*

_*Finali*_

9°-10° posto: Seven Hills vs Cavaliers *21-17*

7°-8° posto: Svezia vs Rovigo *17-12*

5°-6° posto: Seven Sirs vs Dogi/1 *12-17*

3°-4° posto: Inghilterra vs Spagna *19-12*

1-2° posto: Benetton vs Italia *5-0*

_*Classifica finale PRO*_

1° posto *BENETTON*

2° posto *ITALIA*

3° posto *INGHILTERRA*

4° posto *SPAGNA*

5° posto *DOGI/1*

6° posto *SEVEN SIRS*

7° posto *SVEZIA*

8° posto *ROVIGO*

9° posto *SEVEN HILLS*

10° posto *CAVALIERS*

In mattinata si era disputato anche il torneo della categoria Under 18

con 5 squadre che si sono affrontate in un girone all’italiana ottenendo

3 punti per ciascuna vittoria, 2 per i pareggi ed 1 in caso di

sconfitta, e a vincere è stata la formazione del Rugby Paese.

In dettaglio i risultati delle partite e la classifica:

Badia vs Paese 12-26

Mirano vs Oderzo 17-36

Castellana vs Mirano 36-24

Badia vs Oderzo 5-24

Paese vs Castellana 24-10

Mirano vs Badia 26-26

Badia vs Castellana 12-29

Oderzo vs Paese 26-31

Paese vs Mirano 36-12

Castellana vs Oderzo 7-21

1° classificato *PAESE*

2° classificato *ODERZO*

3° classificato *CASTELLANA*

4° classificato *BADIA*

5° classificato *MIRANO*

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta