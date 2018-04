FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n.116 del 09.04.2018

FEMI-CZ RRD: LA CADETTA TORNA A VINCERE, TRASFERTA DIFFICILE INVECE PER

L’UNDER 18 ELITE

Passo falso dell’Under 18 Elite che a Mogliano perde 5-21 un’importante

partita in chiave play-off. I giovani rossoblù scendono in campo senza

il giusto approccio ed infatti durante la partita non vi vede la grinta

ed il cuore che in altri incontri sono stati la chiave per importanti

vittorie durante questo Campionato. Per tutta la gara i giovani rossoblù

subiscono la determinazione del Rugby Mogliano,; l’unica marcatura

durante il match è stata a firma di Marco Carretta. Ora si complica la

corsa per l’accesso ai playoff e durante la settimana i ragazzi dovranno

lavorare duramente, facendo tesoro delle indicazioni dello staff in

vista dell’importante incontro della prossima settimana contro i pari

età del Benetton Treviso.

*Mete*: Carretta*

Rossoblù scesi in campo*: Bordin, Ceglia, Modena, Zeggio, Milan,

Teneggi, Visentin A., Carretta, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Scarparo, Tellarini, Vecchini, Bellettato, Vanzan, Costantini, Biondi

A., Quadri, Marzolla, Mattetti, Garbo, Biondi R.

Torna alla vittoria la squadra Cadetta, che dopo le ultime due

sconfitte, al Battaglini supera il Rugby San Donà per 33-25. Parte bene

il San Donà che concede ben poco al Rovigo nel primo tempo, che si

chiude sul 6-16. Nella ripresa l’head coach Ravanelli chiede ai suoi di

cambiare strategia imponendo un gioco molto più aperto dove si sono

evidenziati i progressi tecnici e fisici della squadra. I giovani

rossoblù così riescono ad imporsi sull’avversario, segnando quattro mete

e portando a casa l’ottimo risultato.

*Mete*: Pasini, Nicoli, Merlo, Magagnini*

T**rasformazioni/calci piazzati*: Vegro (5)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Siviero, Magagnini, Parolo, Farinatti,

Pasini, Vegro, Gasparetto, Chimera, Politi, Vianello, Bolognesi,

Vignato, Giagnoni, Merlo. A disposizione: Sagins, Martino, Nicoli.

