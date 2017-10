FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 42 del 29.10.2017

FEMI-CZ RRD: LA CADETTA VINCE LO SCONTRO AL VERTICE, LE UNDER 18 TRA

LUCE ED OMBRA

L’Under 18 Sperimentale perde in trasferta contro Valsugana per 52-5 con

una presentazione nettamente sottotono nella terza giornata di

Campionato. Durante il primo tempo, il Valsugana sfrutta alcuni errori

dei giovani rossoblù e schiaccia l’ovale oltre la linea tre volte, solo

la meta di Carangiu tiene il Rovigo in partita. Nel secondo tempo i

rossoblù non riescono a concretizzare alcune fasi di gioco e i padroni

di casa impongono chiaramente la loro superiorità. In settimana i baby

Bersaglieri dovranno lavorare sotto ogni aspetto.

*Marcatori*: Carangiu (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Quadri, Mazzetto, Pavan, Gallimberti,

Carangiu, Visentin A., Ambrosin, Bellettato, Mhetli, Nalin, Quaglio,

Tamassia, Boccato, Bellucco, Paparella, Manfrinato, Libanore, Dainese,

Nasonio.

Ieri al Battaglini si è disputata la terza giornata di Campionato per

l’Under 18 Elite. I baby Bersaglieri hanno vinto conquistando anche il

bonus per 37-8 contro Rugby Paese. Piccolo passo indietro per i ragazzi

dei tecnici Tellarini e Romeo dal punto di vista della voglia e della

determinazion: vi è stato un approccio alla partita troppo morbido che

ha compromesso alcune fasi di gioco ben espresse invece nelle partite

precedenti. Nei 70 minuti i giovani rossoblù non sono riusciti a

esprimere pienamente la loro determinazione di fronte ad una squadra che

non ha mai mollato fino alla fine. Questa volta a consegnare le maglie è

stato invitato Gianni Visentin, un’istituzione del rugby rodigino e

primo allenatore anche di questi ragazzi.

*Marcatori*: Bordin, Ceglia (2), Biondi, Ratto, Teneggi, Borin

*Trasformazioni*: Marzolla (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Ceglia, Marzolla, Zeggio, Milan,

Jourcin, Bordin, Carretta, Lugato, Biondi, Rubello, Parolo, Vecchini,

Vanzan, Scarparo, Tellarini, Mattetti, Visentin, Moscardi, Ratto, Marra,

Borin.

La squadra Cadetta della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vince al Battaglini

contro Rugby Altovincentino per 33-5. Il Rovigo dimostra fin dall’inizio

della partita la sua superiorità, che ha portato a giocate di alto

livello e mete di buona fattura. Durante il match è mancata la

continuità dovuta alle numerose interruzioni, atto che ha penalizzato i

baby Bersaglieri in alcuni momenti. Nonostante ciò i giovani rossoblù

riescono a portare a casa la vittoria, del tutto meritata. Finisce così

il girone di andata della prima fase, con il Rovigo in prima posizione.

*Marcatori*: Merlo, Barani, Pasini, Vegro, Venco.

*Trasformazioni*: Vegro (2), Pasini Davide (2)

*Rossoblù a scesi in campo*: Pasini Davide, Siviero, Magagnini, Barani,

Parolo, Pasini Daniel, Vegro, Venco, Cadorini, Tenani, Erhabor,

Bolognesi, Merlo, Giagnoni, Vignato. A disposizione: Arrigo, Baldo,

Manfrinato, Falletti, Martino, Farinatti.

