FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 114 del 06.04.2018

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI BERSAGLIERI CHE AFFRONTANO I MEDICEI AL

BATTAGLINI

Allo Stadio “Mario Battaglini” va in scena *domani*l’ultima partita

casalinga di regular season per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che

affronterà la Toscana Aeroporti I Medicei. Il fischio d’inizio, fissato

per le *ore 16*, sarà affidato ad Elia Rizzo che condurrà il match

coadiuvato dai giudici di linea Franco Matteo e Ferdinando Cusano,

quarto uomo sarà Massimo Brescacin.

“Accogliamo per la prima volta I Medicei nel nostro Stadio – afferma

*Joe McDonnell, head coach dei Bersaglieri *– sono sicuro che per loro

sarà un’esperienza emozionante, soprattutto per quelli che hanno vestito

la maglia rossoblù e torneranno a calcare il campo che ben conosco:

Basson, Maran, Lubian, McCann, Brancoli. Sarà interessante vedere le

sfide personali e di ruolotra gli ex rossoblù e gli attuali Bersaglieri,

mi aspetto veramente una bella partita, tosta e avvincente. Non sarà

comunque una sfida facile perciò, come detto anche prima del match con

Calvisano, dovremo scendere in campo con la giusta mentalità e rimanere

concentrati per tutti gli 80 minuti. Dobbiamo pensare solo a questa

partita e non al Derby della prossima settimana o ai successivi playoff,

per queste sfide ci sarà tempo dopo il fischio finale di domani. La

giornata si prospetta soleggiata e calda, credo che potremo vedere del

bel rugby e spero quindi che i tifosi siano numerosi sugli spalti”.

In vista del match di domani gli allenatori McDonnell e Casellato

dovranno fare ancora a meno dell’infortunato di lungo corso Ruffolo, di

Majstorovic checontinua il recupero dalla distorsione alla caviglia,

subita durante il match con la Lazio, e diParker per la lombalgia

insorta dopo il trauma riportato nella partita a Calvisano di due

settimane fa. Stesso problema, ma in forma più lieve,per Brugnara mentre

D’Amico presente un leggero fastidio al piede sinistro.

Questo quindiil XV dei Bersaglieri che scenderà in campo domani: Odiete;

Barion, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro, Lubian,

De Marchi; Boggiani, Ortis; Pavesi, Momberg (cap.), Muccignat. A

disposizione: Cadorini, Balboni, Cincotto,Zanini, Venco, Loro, Biffi,

Barani.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta