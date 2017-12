FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 67 del 22.12.2017

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI BERSAGLIERI PER IL 161° DERBY CON IL PETRARCA

Domani lo Stadio “Mario Battaglini” ospiterà il 161° Derby d’Italia tra

la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Petrarca Padova, valido per la nona

giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Il fischio d’inizio,

fissato alle ore 15, sarà affidato a Vicenzo Schipani che dirigerà il

match coadiuvato dai giudici di linea Elia Rizzo e Matteo Giacomini

Zaniol, il quarto uomo sarà Giuliano Bellinato.

Prima del Derby che rimetterà in palio l’Adige Cup, si terrà la

celebrazione del quarantennale della prima partita degli All Blacks in

Italia, giocatasi all’Appiani di Padova il 22 ottobre 1977, con la

presenza di molti dei protagonisti che in quell’occasione scesero in

campo tra le fila del XV del Presidente.

“Questa partita è molto importante per noi dopo la deludente performance

di sabato scorso a Calvisano – afferma l’head coach dei Bersaglieri,

*Joe McDonnell*, alla vigilia del match – I ragazzi questa settimana

hanno lavorato sui dettagli sapendo che dovranno dare il massimo e fare

una performance di livello contro il Petrarca. Quella di domani non è

una partita normale: è il Derby. Una partita che fa parte della storia

del rugby italiano e della tradizione di entrambi i Club. Per questo

sull’andamento dell’incontro, oltre all’aspetto tecnico, inciderà anche

la preparazione mentale e lo spirito con cui le due squadre scenderanno

in campo”.

Questa la formazione rossoblù per il Derby: Odiete; Barion, Majstorovic,

Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini;

Parker, Ortis; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. A disposizione:

Cadorini, Muccignat, Pavesi, Boggiani, Venco, Loro, Robertson-Weepu, Davies.

—

