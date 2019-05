FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 134 del 11.05.2019

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI BERSAGLIERI PER LA SEMIFINALE DI RITORNO CON IL PETRARCA

Domani, domenica 12 maggio, lo Stadio “Mario Battaglini” ospita il 166° Derby d’Italia tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e l’Argos Petrarca Rugby, valido per la Semifinale di ritorno del Campionato italiano Peroni TOP12.

Il fischio d’inizio della partita, fissato alle 16:30, sarà affidato al livornese Matteo Liperini, coadiuvato dai giudici di linea Emanuele Tomò (Roma) e Federico Vedovelli (Sondrio). Quarto e quinto uomo saranno rispettivamente Matteo Giacomini Zaniol (Treviso) e Ferdinando Cusano (Vicenza), il TMO Stefano Roscini (Milano).

Il Derby sarà trasmesso in diretta su raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22:45.

Umberto Casellato, allenatore dei Bersaglieri, alla vigilia del match afferma: “Dire che questa sfida è come una Finale è scontato, ormai siamo a quota sei partite contro il Petrarca in questa Stagione e tutte, salvo la prima, sono state estremamente equilibrate. Ci aspettiamo quindi una sfida sulla falsariga delle precedenti dove ogni particolare sarà importante. Siamo sereni e molto contenti di poter giocare questo Derby nel nostro Stadio; abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci al meglio e non vediamo l'ora di scendere in campo”.

Questo il XV rossoblù che domani scenderà in campo: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Cicchinelli, Ferro (cap.); Pavesi, Cadorini, Rossi. A disposizione: Momberg, Brugnara, D’Amico, Canali, Nibert, Piva, Angelini, Venco.

Domani i botteghini dello Stadio “Mario Battaglini” apriranno alle ore 15.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 40€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality e parcheggio riservato)

INTERO UNICO 20€

RIDOTTO RAGAZZI/E 16-17 ANNI 5€

UNDER 16 ANNI Gratis con ritiro obbligatorio di apposito ticket

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.