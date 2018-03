FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 107 del 23.03.2018

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI BERSAGLIERI PER LA SFIDA A CALVISANO

Al “Pata Peroni Stadium”, domani con fischio d’inizio alle ore 15, la

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà i padroni di casa del Patarò

Calvisano. La delicata sfida, in diretta streaming su

therugbychannel.it, sarà arbitrata da Vincenzo Schipani coadiuvato dai

giudici di linea Claudio Blessano e Filippo Bertelli, quarto uomo sarà

Massimo Brescacin.

“Questa partita è importante per entrambe le squadre, il risultato

potrebbe decidere la prima posizione in classifica e dare così più

chance per disputare un’eventuale Finale nel proprio Stadio – afferma

alla vigilia del match *l’head coach rossoblù Joe McDonnell*- Giocare a

casa del Calvisano non è facile per nessuno ma se domani vogliamo

vincere dovremo partire da Rovigo con la giusta mentalità e scendere poi

in campo giocando il nostro miglior rugby. La squadra è in forma, tra i

ragazzi c’è una sana competizione per giocare perché tutti hanno voglia

di dimostrare la propria fame e stanno dando il massimo. Ho visto molte

cose positive nelle ultime due gare, soprattutto in quella della scorsa

settimana contro Mogliano perché fare 32 punti nel fango non era facile.

Ma sarà domani il vero e proprio test, la partita che ci farà capire

come arriveremo ai playoff”.

La formazione che scenderà in campo domani vede Odiete estremo, Biffi a

fare coppia con Cioffi all’ala e i centri Davies e Van Niekerk.

Confermata la coppia di mediani Mantelli-Chillon e la terza linea tutta

rodigina con Ferro numero 8, Lubian e De Marchi. In seconda Parker sarà

a fianco di Ortis e la prima linea vedrà capitan Momberg insieme a

Brugnara, rientrato dall’esperienza in Pro14, e D’Amico.

Questo il XV dei Bersaglieri per la sfida a Calvisano: Odiete; Biffi,

Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro, Lubian, De

Marchi; Parker, Ortis; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. A

disposizione: Cadorini, Vecchini, Pavesi, Boggiani, Venco, Loro,

Robertson-Weepu, Modena.

