FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 52 del 13.01.2017

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI BERSAGLIERI PER LA SFIDA CON LE FIAMME ORO

Dopo la vittoria della scorsa settimana in casa del Mogliano, la FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta si appresta ad affrontare un’altra intensa trasferta.

L’ottava giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma

sabato 14 gennaio, vede infatti i Bersaglieri nella Capitale impegnati

nella sfida contro le Fiamme Oro Rugby alla Caserma “Gelsomini”. Il

fischio d’inizio, affidato all’arbitro Matteo Liperini, è fissato per le

ore 15 e il match sarà trasmesso in diretta su therugbychannel.it come

di consueto.

“Andremo a Roma aspettandoci una partita davvero difficile – afferma

alla vigilia del match l’allenatore dei rossoblù Joe McDonnell – per il

semplice motivo che la squadra delle Fiamme Oro proviene da una

sconfitta rimediata all’ultimo la settimana scorsa contro il Calvisano e

per rimanere in corsa per i play-off ha bisogno di una vittoria. Ad

essere più sotto pressione, quindi, sono i nostri avversari più che noi,

che avremo il compito di rimanere concentrati diminuendo il numero di

errori e di falli e aumentando i placcaggi vincenti”.

Rispetto alla scorsa settimana la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta può contare

sul rientro di pedine importanti quali Basson, dal primo minuto, De

Marchi e McCann a disposizione in panchina. Inoltre, come spiega

McDonnell: “Ritorneranno fra gli avanti Momberg e Iacob, dando così

esperienza e forza al pacchetto di mischia, mentre fra i trequarti

mantiene la posizione Modena, reduce da una bella prestazione la scorsa

settimana. A Mogliano non è passata inosservata la voce dei nostri

tifosi che speriamo la facciano sentire in egual modo anche questo

sabato nella Capitale”.

Questa, quindi, la formazione dei Bersaglieri annunciata per la sfida:

Basson, Arrigo, Apperley, Modena, Pavanello, Rodriguez, Chillon, Ferro,

Lubian, Ruffolo (cap.), Parker, Boggiani, Iacob, Momberg, Muccignat. A

disposizione: Cadorini, Balboni, Bordonaro, Cicchinelli, De Marchi,

Pasini, Barion, McCann.

