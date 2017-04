FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 88 del 14.04.2017

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE DEI CAMPIONI D’ITALIA PER LA SFIDA CON LE

FIAMME ORO

Dopo la vittoria sul Mogliano della scorsa settimana, la FEMI-CZ Rugby

Rovigo Delta è chiamata alla vigilia di Pasqua ad un’altra sfida

casalinga: domani, con fischio d’inizio alle ore 16, al “Battaglini” i

Campioni d’Italia affrontano infatti le Fiamme Oro Rugby di Umberto

Casellato.

La squadra della Polizia di Stato scenderà in campo agguerrita per

riuscire ad accaparrarsi la quarta posizione in classifica ma i

Bersaglieri, a sole 4 lunghezze dal secondo posto, sono alla ricerca

della vittoria e di conferme dopo l’ultima prova positiva e nonostante

la matematica certezza dei playoff.

“Questa è la miglior situazione per vincere, con le Fiamme Oro che

vengono a giocare tra le nostre mura di casa – afferma l’head coach dei

Bersaglieri, *Joe McDonnell*, alla vigilia del match – Mi aspetto una

delle partite più dure di questa stagione e per noi sarà un’ulteriore

sfida personale che, però, affronteremo con il supporto dei nostri

numerosi tifosi. Con il clima ancora quasi perfetto e il terreno di

gioco in ottime condizioni, entrambe le squadre cercheranno di giocare

un rugby molto propositivo”.

Continua l’allenatore dei Campioni d’Italia: “Con Balboni e Muccignat

non disponibili, sarà l’occasione per Pavesi di dimostrare il suo valore

mentre a disposizione in panchina siederà un altro prodotto delle nostre

giovanili, Mattia Merlo che, dopo una serie di buone performance sia con

l’Under 18 Elite che con la squadra Cadetta, si è guadagnato

l’opportunità di calcare il campo 1. Mi aspetto ancora una prestazione

al 100% da Cadorini, con la stessa voglia, lo stesso impegno e

attaccamento alla maglia che ha dimostrato contro il Mogliano sabato

scorso. Ortis dopo il buon lavoro contro Petrarca, Calvisano, Lazio,

Piacenza e Mogliano ricaricherà le batterie partendo dalla panchina e

facendo spazio a Boggiani nel XV titolare. Sono molto felice di vedere

Ferro a disposizione dopo aver recuperato dall’infortunio e anche i

ragazzi hanno accolto positivamente il suo ritorno. Infine, il triangolo

allargato avrà un’altra opportunità per confermarsi, dopo la bella

performance della settimana scorsa”.

Questa, quindi, la formazione rossoblù annunciata per la gara di domani

che scenderà in campo agli ordini del direttore di gara sig. Blessano:

Biffi; Arrigo, Majstorovic, McCann, Torres; Rodriguez, Chillon; De

Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.); Parker, Boggiani; Iacob, Cadorini,

Pavesi. A disposizione: Cincotto, Merlo, Bordonaro, Ortis, Ferro, Loro,

Basson, Mantelli.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta