FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 70 del 05.01.2018

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER IL MATCH DELL’EPIFANIA CON IL REGGIO

Con l’Epifania arriva anche il girone di ritorno del Campionato Italiano

d’Eccellenza: domani alle 15, allo Stadio “Mario Battaglini”, la FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta affronterà il Conad Rugby Reggio. Il match, in

diretta streaming su therugbychannel.it, sarà arbitrato da Luca Trentin

coadiuvato dai giudici di linea Stefano Pennè e Nicola Franzoi, e dal

quarto uomo Massimo Brescacin.

Alla vigilia della partita*l’head coach rossoblù Joe McDonnell* afferma:

“Domani affrontiamo il Conad Reggio, una squadra da non sottovalutare,

composta da uomini di qualità che in campo danno sempre il 100% e che a

mio avviso meriterebbe una più alta posizione in classifica. Sarà una

partita dura anche perché tra le fila dei nostri avversari ritroveremo

degli amici, giocatori di esperienza come Farolini, Manghi e Bordonaro,

per non parlare di Rodriguez che conosce benissimo il nostro ambiente,

sa cosa aspettarsi dal nostro campo e dai nostri tifosi e, quindi, avrà

le idee chiare su come dirigere il gioco e i suoi compagni. Amici fuori

dal campo, ma quando la battaglia avrà inizio dovremo mettere da parte i

sentimenti e concentrarci sul nostro gioco per iniziare al meglio questa

seconda fase del Campionato”.

Oltre agli infortunati Ruffolo e Ferro, quest’ultimo comunque in via di

recupero, gli allenatori McDonnell e Casellato hanno dovuto fare i conti

questa settimana anche con l’influenza stagionale che ha costretto ai

box più di qualche Bersagliere. Confermati i trequarti con Odiete

estremo, Barion e Cioffi all’ala, la coppia di centri Majstorovic-Van

Niekerk, e Mantelli e Chillon in mediana. In terza linea i rodigini

Lubian e De Marchi saranno affiancati da Zanini; in seconda faranno

coppia Boggiani e Parker mentre in prima linea insieme a capitan Momberg

vi saranno Pavesi e Muccignat.

Questo, quindi, il XV dei Bersaglieri per la sfida di domani: Odiete;

Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; De Marchi,

Lubian, Zanini; Parker, Boggiani; Pavesi, Momberg (cap.), Muccignat. A

disposizione: Cadorini, Balboni, D’Amico, Parolo, Venco, Loro, Biffi,

Davies.

