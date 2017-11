FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 45 del 03.11.2017

FEMI-CZ RRD: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER LA SFIDA CON LA S.S. LAZIO RUGBY

1927

Dopo la prova positiva della scorsa settimana, la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta si appresta a disputare un’altra gara tra le mura di casa dello

Stadio “Mario Battaglini”. *Domani, con calcio d’inizio alle ore 15*, i

Bersaglieri affronteranno la S.S. Lazio Rugby 1927 nella quinta giornata

del Campionato Italiano d’Eccellenza. A dirigere il match sarà il

bresciano Piardi coadiuvato dai giudici di linea Rizzo e Cusano e dal

quarto uomo Giacomini Zaniol.

*Joe McDonnell, head coach dei rossoblù*, avverte i suoi alla vigilia

della sfida: “La Lazio è una squadra a cui piace creare molte fasi di

gioco, soprattutto al largo, parte subito forte e non molla mai fino

alla fine del match. Per questo è importante scendere in campo

agguerriti e con la giusta mentalità, mantenendo alto il livello di

concentrazione per riuscire a concretizzare al massimo tutte le

opportunità che coglieremo. Come sempre nel rugby l’avversario va

rispettato, per cui anche domani giocheremo al Battaglini con la giusta

attitudine e l’aggressività che ci contraddistingue, per dare il giusto

appeal alla partita davanti ai nostri tifosi. Dopo un lungo periodo di

stop torna Muccignat, che partirà dalla panchina insieme ai compagni di

reparto Cadorini e Cincotto. Dal primo minuto scenderà in campo Balboni

a sostituire il man of the match della scorsa settimana Brugnara, cui

verrà dato un turno di riposo dopo sei partite giocate sempre da titolare”.

Torna a vestire il ruolo di estremo Odiete, dopo lo stop della scorsa

settimana, con Barion confermato all’ala insieme a Biffi e i giovani

Cioffi e Modena a fare coppia ai centri. Conferme anche in mediana con

Mantelli apertura e Chillon con la maglia numero 9. I gradi di capitano

saranno ancora affidati a Ferro, che insieme a Lubian e Zanini andrà a

comporre la terza linea; Boggiani e Ortis in seconda e a completare la

mischia saranno D’Amico, Momberg e Balboni.

Questi i Bersaglieri che scenderanno in campo: Odiete; Barion, Cioffi,

Modena, Biffi; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Zanini;

Boggiani, Ortis; D’Amico, Momberg, Balboni. A disposizione: Cadorini,

Cincotto, Muccignat, Parker, Venco, Pasini, Arrigo, Barani.

