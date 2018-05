FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 142 del 21.05.2018

FEMI-CZ RRD: LA RUGBY ROVIGO DELTA SALUTA 13 GIOCATORI

Conclusosi il Campionato Italiano d’Eccellenza 2017/18, la Rugby Rovigo

Delta esprime i più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri per il

futuro ai giocatori che non vestiranno più la maglia dei Bersaglieri

nella Stagione 2018/19.

Il Club di viale Alfieri saluta Renzo Balboni, Ivan Barani, Giacomo

Biffi, Giuseppe Boggiani, Andrea Cincotto, Jordan Davies, Matteo

Muccignat, Samuele Ortis, Perry Parker, Davide Pasini, Josh

Robertson-Weepu, Edoardo Ruffolo e Guglielmo Zanini.

“/Spero che tutti loro lascino Rovigo orgogliosi di aver indossato la

maglia rossoblù e di averla onorata/ – è il commento del Presidente

della Rugby Rovigo Delta *Nicola Azzi*/– e che l’essere stati

Bersaglieri possa essere per loro un vanto nelle Società in cui

andranno. Grazie per l’impegno e in bocca al lupo/”.

—

