FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 89 del 15.04.2017

FEMI-CZ RRD: LE FIAMME ORO ESPUGNANO IL BATTAGLINI, ROSSOBLÙ BATTUTI 27-21

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 15 aprile 2017*/

*/*Eccellenza, XV*/**/*I*/**/*I*/**/*giornata*/*

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 21-27 (13-17)

/*Marcatori: p.t. */2’ m. Zitelli tr. Azzolini (0-7), 21’ m. Amenta non

tr. (0-12), 24’ m. Torres tr. Chillon (7-12), 28’ c.p. Chillon (10-12),

31’ c.p. Chillon (13-12), 39’ m. Amenta non tr. (13-17);/*s.t. */49’ m.

Basson non tr. (18-17), 53’ c.p. Azzolini (18-20), 57’ c.p. Chillon

(21-20), 70’ m. Marinaro tr. Azzolini (21-27)

*FEMI-CZ Rovigo: *Biffi (41’ Basson); Arrigo, Majstorovic, McCann,

Torres; Rodriguez, Chillon; De Marchi (58’ Ferro), Lubian, Ruffolo

(cap.) (73’ Bordonaro); Parker, Boggiani (58’ Ortis); Iacob, Cadorini

(66’ Cincotto), Pavesi.

*All.***McDonnell, Wright

*Fiamme Oro**Rugby**:*Wilbore; De Gaspari, Sapuppo, Seno (3’

Valcastelli), Bacchetti; Azzolini (73’ Buscema), Marinaro (71’

Calabrese); Amenta, Cristiano (cap.), Zitelli (71’ Bergamin); Caffini,

Duca (71’ Fragnito); Di Stefano (58’ Tenga), Moriconi (71’ Vicerè),

Cocivera (63’ Iovenitti).

*All*/*.*/**Casellato

*Arb.*Blessano (Treviso)

*AA1*Gnecchi (Brescia),*AA2*Laurenti (Bologna)

*Quarto Uomo:*Brescacin (Treviso)

*Cartellini:*37’ giallo a De Marchi (FEMI-CZ Rovigo), 73’ giallo a

Fragnito (Fiamme Oro Rugby)

*Calciatori:***Chillon(FEMI-CZ Rovigo) 4/6; Azzolini(Fiamme OroRugby) 3/5

*Note:***giornata a tratti nuvolosa,campo in buonecondizioni.

Spettatori: circa 800. Il mediano d’apertura delle Fiamme Oro Rugby,

come da tradizione nelle partite con la FEMI-CZ Rovigo, non ha vestito

la maglia numero 10 per onorare la memoria di Stefano Casotti, ex

giocatore di entrambe le squadre.

*Punti conquistati in classifica:***FEMI-CZ Rovigo 1; Fiamme OroRugby 5

*Man of the Match:*Amenta(Fiamme Oro Rugby)

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta