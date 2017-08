FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 10 del 25.08.2017

FEMI-CZ RRD: LE FORMAZIONI ROSSOBLÙ PER LA PRIMA AMICHEVOLE PRE-SEASON

Domani, sabato 26 agosto, allo Stadio “Mario Battaglini” andrà in scena

alle ore 20 la prima partita amichevole della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

2017/18, contro le Fiamme Oro Rugby.

L’head coach Joe McDonnell e l’assistant Jason Wright hanno scelto due

XV di partenza per il match. Questi i rossoblù che scenderanno in campo

*dal primo minuto*: Odiete; Biffi, Cioffi, Davies, Arrigo; Mantelli,

Loro; Ferro (cap.), Lubian, De Marchi; Ortis, Boggiani; D’Amico,

Cadorini, Balboni. I titolari *per il secondo tempo* della partita

saranno: Barion; Moscardi Matteo, Majstorovic, Modena, Barani; Davies,

Pasini; Zanini, Venco Elia/Vecchini Davide, Ruffolo (cap.);

Boggiani/Ortis/Ferro, Parolo Thomas; Merlo Mattia, Falletti Nicholas,

Brugnara.

Non disponibili perché in via di recupero dagli infortuni subìti alla

fine della scorsa stagione Chillon, Momberg, Muccignat e Van Niekerk.

Non saranno della partita anche Cincotto per infiammazione cartilaginea

al costato, Parker, colpito duro al ginocchio in allenamento la scorsa

settimana, e Pavesi per un problema muscolare.

Sarà possibile assistere al match _solo dalla Tribuna Ovest “Lanzoni”_,

con ingresso dal cancello principale di viale Alfieri che aprirà alle

ore 19. Il costo del *biglietto unico **è**di 5 Euro *e l’ingresso sarà

*gratuito per i minori di 18 anni*. I bigliettisonodisponibili in

prevendita anchedomanidalle 10 alle 12 alla Segreteria dello Stadioe

alla biglietteria della Tribuna Ovest dalle 19.

La partita è compresa *nell’abbonamento PLATINUM*, la cui vendita

continua anche nella giornata di domani, sabato 26 agosto.

