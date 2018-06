FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 155 del 15.06.2018

FEMI-CZ RRD: LE LADIES DEBUTTANO AL LIGNANO JUNIOR BEACH RUGBY

Inizia nel weekend la calda estate delle ragazze del team Rugby Rovigo Delta Ascare Ladies, pronte a fare il loro debutto sulla sabbia del Lignano Junior Beach Rugby FVG 2018.

Sei campi da gioco, 21 Club iscritti al torneo organizzato dal Rugby Udine FVG che porterà un totale di 700 atleti divisi in 67 squadre, a sfidarsi domani sabato 16 giugno nelle categorie under 8, 10 e 12 del minirugby e, domenica 17, nelle categorie under 16 maschile e femminile. A far da cornice le splendide tribune capaci di 1200 posti a sedere della Beach Arena di Lignano Sabbiadoro.

Per le Ladies rossoblù sarà la prima assoluta sulla sabbia ed anche alla Beach Arena di Lignano si troveranno ad affrontare alcune vecchie conoscenze, squadre già incontrate nei concentramenti di Coppa Italia nel corso della stagione regolare quali Alpago, Benetton, Feltre, Monfalcone e Portogruaro, compagini di tutto rispetto e che possono vantare già una più che discreta tradizione nel settore femminile della palla ovale. Ma come già dimostrato in più di un’occasione, non ultima sabato scorso al “Memorial Nalin” di Badia Polesine, le ragazze non si tirano mai indietro, anzi nelle difficoltà riescono a trovare la forza necessaria per scendere in campo con determinazione provando a costruire.

Queste le convocate per il torneo di Lignano Sabbiadoro: Baccaglini, Bacchiega, Bregolin, Cavicchio, Cuccato, Pitrolo, Sokolyan, Visentin e Zampollo.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta