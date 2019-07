FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato stampa n.02 del 03.07.2019

FEMI-CZ RRD: LEANDRO RAMIREZ ENTRA A FAR PARTE DEI ROSSOBLÙ NELLA STAGIONE 2019/20

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare di aver ingaggiato il giocatore Leandro Ramirez per la Stagione Sportiva 2019/20.

Mediano di mischia, 73kg per 174 cm, Leandro Ramirez nasce a Monselice nel 2000, da madre e padre argentini. Inizia la sua carriera rugbistica nelle giovanili del Monselice per poi approdare nell’Under 14 della Monti Rugby Rovigo Junior. All’inizio del primo anno di Under 18 a Leandro viene diagnosticato un problema al cuore. Operato, resta fuori dal campo per due anni e mezzo per poi riprendere completamente l’attività a fine gennaio. Tenacia e voglia di riscatto, oltre alle capacità tecniche, gli hanno permesso di approdare nella rosa della prima squadra rossoblù 2019/20.

"Sono molto contento di entrare in questo team e soprattutto sono felice di aver ripreso l'attività dopo due anni e mezzo di stop. Sono stati anni dove ho sofferto molto, perché avevo smesso di fare quello sport che praticavo fin da quando ero bambino e che in famiglia si è sempre giocato." Infatti il padre giocava in Argentina e tutt'ora fa parte degli Old Rugby Rovigo, anche i quattro fratelli giocano a rugby seguendo così la passione di famiglia.