FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 38 del 22.10.2017

FEMI-CZ RRD: L’UNDER 18 E LA CADETTA VINCENTI AL BATTAGLINI

L’Under 18 Elite e la Cadetta della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vincono

entrambe tra le mura del Battaglini rispettivamente contro Rugby

Petrarca e Rugby Trento.

L’Under 18 Elite vince in casa contro Rugby Petrarca per 29-18 in un

match che è stato fin dai primi minuti un Derby sotto tutti gli aspetti:

i giovani rossoblù riescono ad ottenere la vittoria aggiudicandosi anche

il bonus. Durate i primi 20 minuti sono gli ospiti ad attaccare e ad

agguantare i primi punti segnando una meta. I baby Bersaglieri riescono

però a mantenere una buona difesa, e con due folate vanno in meta con

Moscardi e trasformano un calcio di punizione con Zeggio. Nella ripresa

i padroni di casa fanno valere la loro superiorità e schiacciano oltre

la linea altre tre volte. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo per la

prova dei loro ragazzi, buona la difesa nonostante sia da migliorare la

disciplina. Nell’ottica di consolidare il senso di appartenenza rossoblù

e la cultura di club, per l’occasione è stato invitato Fabiano Medea

alla consegna delle maglie.

/*Marcatori*/: Moscardi (1), Bellettato (1), Teneggi (1), Jourcun (1)

/*Trasformazioni*/: Zeggio (3) /*Calcio Piazzato*/: Zeggio (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Quadri , Teneggi , Moscardi , Zeggio , Ceglia

, Visentin , Bordin , Carretta , Roncon , Chiarello , Visentin , Rubello

, Bellettato , Tellarini , Vecchini , Lugato , Scarparo ,Vanzan ,

Biondi, Jourcin, Marzolla.

La squadra Cadetta vince contro Rugby Trento per 33-29 nella sua quarta

giornata di Campionato serie C2 al Battaglini e si conferma ancora in

testa alla classifica. Rovigo dimostra fin dai primi minuti di voler

tenere ben salde le redini del gioco, infatti si porta subito in

vantaggio andando in meta con Siviero. Il Trento si è dimostrato una

squadra organizzata in grado di sfruttare alcune disattenzioni dei

giovani rossoblù che comunque, fino alla fine dell’incontro, hanno

giocato all’attacco per incrementare il punteggio. Nel complesso Rovigo

merita la vittoria per la grande determinazione dimostrata in campo.

/*Marcatori*/: Siviero (1), Arrigo (1), Merlo (2), meta tecnica

/*Trasformazioni*/: Vegro (3) *Rossoblù scesi in campo*: Arrigo, Nicoli,

Magagnini, Parolo, Siviero, Pasini, Vegro, Venco, Manfrinato, Baldo,

Erhabor, Martino, Merlo, Giagnoni, Vignato. A disposizione: Tenani,

Bolognesi, Falletti, Farinatti, Chinedozi.

