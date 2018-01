FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 78 del 21.01.2018

FEMI-CZ RRD: L’UNDER 18 ELITE VINCE IL DERBY CONTRO IL PETRARCA

Ottimo risultato per l’Under 18 Elite rossoblù che ha vinto il derby

contro il Petrarca con una prova di cuore e grinta, dopo una partita

combattuta dal primo all’ultimo istante. È stato il neo Presidente della

Rugby Rovigo Delta, Nicola Azzi, a fare il discorso di incoraggiamento e

a consegnare le maglie ai ragazzi prima del fischio d’inizio. Dopo un

primo tempo molto equilibrato, che si è concluso sullo 0-0, nella

ripresa il punteggio viene sbloccato da una meta di Moscardi e,

nonostante gli sforzi degli avversari, sono i giovani rossoblù che con

un’ottima difesa riescono a fermare gli ultimi assalti del Petrarca e a

segnare altre due marcature con Modena e Tellarini, portando così a casa

la vittoria per 14-19. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo per la

prova di cuore dei loro ragazzi che, pur non avendo espresso un gioco

brillante, hanno dato oltre il 100% in campo, ottenendo un altro

importante risultato.

Gli atleti e i dirigenti dell’Under 18 vogliono dedicare questa vittoria

alla società Rugby Rovigo Delta.

*Mete*: Moscardi, Modena, Tellarini

*Trasformazioni*: Modena (2)

*Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Zeggio, Moscardi, Modena, Ceglia,

Jourcin, Bordin, Chiarello, Biondi A., Lugato, Rubello, Vecchini,

Scarparo, Tellarini, Bellettato, Vanzan, Mattetti, Parolo, Roncon,

Milan, Biondi R.

L’Under 18 Sperimentale ieri a Monselice ha incontrato il FTGI Euganei

perdendo per 37-12. Partita sottotono quella dei baby Bersaglieri,

soprattutto dal punto di vista caratteriale. In settimana, per i tecnici

Tellarini e Romeo, ci sarà molto lavoro da fare per evitare in futuro

l’atteggiamento poco combattivo visto ieri in campo.

*Mete*: Marzolla, Carcangiu

*Trasformazioni*: Ratto (1)

Rossoblù scesi in campo: Quadri, Mazzetto, Pavan, Mhetli, Carcangiu,

Garbo, Ratto, Tamassia, Zanovello, Paparella, Quaglio, Nalin, Boccato,

Marzolla, Bragante, Dainese, Cherubun, Belluco.

La Cadetta affronta una partita molto dura contro Rugby Altovicentino e

perde per 20-5. I giovani Bersaglieri si sono dovuti scontrare con vari

problemi, come i due cartellini gialli che hanno costretto i ragazzi a

giocare per un quarto della partita in 13 e i diversi giocatori che

hanno dovuto rivestire ruoli che non gli appartenevano. Oltre a ciò ai

rossoblù è stata annullata una meta, terminando così la partita con

solamente 5 punti nel tabellone per la marcatura di Vignato. È stato un

match duro, specialmente sotto l’aspetto fisico, ma nonostante la

sconfitta la squadra mantiene il primo posto in classifica e ora dovrà

concentrarsi per preparare al meglio le prossime partite.

*Mete*: Vignato

*Rossoblù scesi in campo*: Parolo, Farinatti, Magagnini, Siviero,

Erhabor, Marra, Pasini, Venco, Tenani, Falletti, Tosato, Bolognesi,

Merlo, Giagnoni, Sagins. A disposizione: Vignato, Baldo, Politi,

Manfrinato, Martino

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta