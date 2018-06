FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 151del 04.06.2018

FEMI-CZ RRD: L’UNDER 18 FINISCE LA SUA STAGIONE A MILANO

Ultima partita delle fasi finali per l’Under 18 Elite, che ieri ha

concluso ufficialmente il Campionato perdendo in casa del il Rugby

Milano per 29-52. La partita non era più influente per entrambe le

squadre, essendosi qualificato il Valsugana per la finale. Molto gioco

ma anche molti errori si sono visti da parte di entrambe le squadre ma i

padroni di casa sono stati decisamente più motivati, di fronte ad una

difesa rodigina poco concreta, e non hanno mai mollato fino alla fine

meritandosi così il risultato.

La Società Rugby Rovigo Delta ringrazia gli allenatori, gli

accompagnatori e soprattutto i giocatori dell’Under 18 rossoblù per il

lavoro svolto durante questa Stagione, che li ha portati a disputare le

fasi finali, raggiungendo buoni risultati.

*M**ete*: Bellettato, Scarparo, Lugato, Tellarini

*T**rasformazioni/calci piazzati*: Borin (4)*

Rossoblù scesi in campo*: Bordin, Quadri, Ceglia, Teneggi, Biondi A.,

Borin, Visentin A., Carretta, Chiarello, Roncon, Bellettato, Rubello,

Scarparo, Tellarini, Vecchini. A disposizione: Vanzan, Lugato, Nalin,

Ratto, Costantini.

