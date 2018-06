FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 148 del 01.06.2018

FEMI-CZ RRD: MANCANO SOLO 100 ISCRITTI ALLA MISCHIA PIÙ GRANDE DEL MONDO!

Mancano solo 100 iscritti per battere il record della Mischia più Grande

del Mondo, che andrà in scena domani alle 18 sul campo principale dello

Stadio “Mario Battaglini” in occasione della prima giornata

dell’Automaster Rovigo Rugby Festival.

La “Città in Mischia” è quindi vicina al traguardo per entrare nel

Guinnes Wolrd Record e chiama a raccolta tutti gli appassionati e i

tifosi per questa esperienza irripetibile. A tutti i partecipanti verrà

regalata una t-shirt ricordo dell’evento che verrà poi celebrato con una

grande festa serale al Village del Festival.

Domenica 3 giugno sarà invece la giornata dedicata ai Team Pro di Rovigo

7s e dalle 16:30 le partite delle fasi finali saranno in diretta su

therugbychannel.it <therugbychannel.it/>.

/[In allegato il programma del Festival]/

