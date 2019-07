FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato stampa n.01 del 01.07.2019

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS ENTRA A FAR PARTE DEI ROSSOBLÙ NELLA STAGIONE 2019/20.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare di aver ingaggiato il giocatore Marc Thomas per la Stagione Sportiva 2019/20.

Pilone, 114kg per 183cm, Marc Thomas nasce in Galles il 15 luglio 1990 dove ha giocato per i Bridgen RCF per poi passare agli Ospreys dal 2012 al 2016. Nell'estate 2016 firma per i Jersey Reds trasferendosi nel corso della stagione ai Cardiff Blues nel Campionato Pro12, ora diventato Pro14. Nelle ultime due stagioni Thomas ha militato nei Yorkshire Carnegie in RFU Championship dove, nello scorso campionato, ha totalizzato 14 presenze, di cui 13 da titolare, con 727 minuti giocati e una meta all'attivo.

"Sono molto contento di affrontare questa nuova esperienza. Ho scelto Rovigo perchè è città unica nel suo genere in Italia. Non vedo l'ora di conoscere i compagni ed onorare questo grande club" ha affermato subito dopo la firma il neo acquisto rossoblù.