FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 95del 02.03.2018

FEMI-CZ RRD: MATTEO CANALI È IL PRIMO NUOVO ROSSOBLÙ DELLA PROSSIMA STAGIONE

La neve non ferma le attività della Rugby Rovigo Delta: ieri il

Presidente Nicola Azzi e il Direttore Sportivo Stefano Bettarello hanno

siglato l’ingaggio del primo nuovo rossoblù per la Stagione 2018/19. A

vestire la maglia dei Bersaglieri sarà la seconda linea *Matteo Canali*,

classe 1998, attualmente in forza al Rugby Colorno e impegnato con la

Nazionale Under 20 nel Sei Nazioni di categoria.

Nato in provincia di Roma l’11 settembre 1998, Matteoè cresciutonelle

giovanili dellaLazio Rugby e dell’Accademia Zonale di Roma, per poi

trasferirsi all’Accademia “Ivan Francescato” e approdare all’inizio di

questa Stagione a Colorno.Ha inoltre vestito la maglia azzurra con le

Nazionali Under 17, Under 18 e Under 20 tra le cui fila si sta

distinguendo nel Sei Nazioni in corso con ottime probabilità di

continuare l’esperienza anche per il Mondiale di categoria in Francia

dal prossimo 30 maggio.

Seconda linea destra dal fisico possente, 198 cm per 118 kg, in Serie A

e con gli Azzurrini si sta dimostrando un buon portatore di palla e un

ottimo difensore, l’esperienza nel Campionato d’Eccellenza sarà

sicuramente un ulteriore trampolino di lancio per la sua crescita.

“È un onore poter vestire la maglia rossoblù – afferma Matteo – Rovigo è

una piazza importante enon vedo l’ora di mettermi in gioco perdare il

mio contributo. Sono sicuro che sarà una un’esperienza essenziale per

continuare il mio processo di maturazione”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta