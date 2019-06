FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 148 del 26.06.2019

FEMI-CZ RRD: MICHELOTTO E LUGATO ENTRANO A FAR PARTE DEI ROSSOBLÙ NELLA STAGIONE 2019/20

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare di aver ingaggiato i giocatori Fabio Michelotto e Stefano Lugato per la Stagione Sportiva 2019/20.

Fabio Michelotto, nato a Ferrara nel 94’, 103 kg per 194 cm, può giocare sia seconda che terza linea. Ex capitano del Borsari Rugby Badia si è avvicinato al mondo del rugby fin da giovanissimo, partendo a 11 anni dalle giovanili del Badia; ha poi frequentato, anche se per poco, l’Accademia di Mogliano. All’età di 16 anni ha partecipato ad un torneo con la Nazionale Under17 al Wellington Collage in Inghilterra. L’anno successivo ha esordito in prima squadra a Badia. Oltre alla vita da rugbista Fabio lavora nell’azienda agricola di famiglia.

Pilone, Stefano Lugato, è nato a Noventa Vicentina il 17 dicembre del 2000. È cresciuto rugbisticamente nella Monti Rugby Rovigo Junior. L’anno scorso si è messo in mostra negli allenamenti con i rossoblù partecipando alla preparazione estiva e anche a qualche seduta durante il campionato.