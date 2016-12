FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 48 del 23.12.2016

FEMI-CZ RRD: NATALE CON BONUS PER I BERSAGLIERI, CON I LYONS FINISCE 34-3

*Jacques Momberg*, capitano di giornata e Man of the Match, al termine

della partita si dice soddisfatto: “Sono contento della prestazione,

ogni settimana cresciamo e oggi finalmente abbiamo visto un po’ più

rugby, il nostro rugby. Siamo riusciti a chiudere l’anno con un buon

risultato che fa ben sperare per gli impegni del 2017”.

“Sono molto felice, questa sera il pallone era molto bagnato e scivoloso

perciò gran parte degli errori commessi sono stati dovuti da questo e

non da nostre mancanze – afferma *l’head coach rossoblù Joe McDonnell* –

nel primo tempo e nei primi 20 minuti del secondo siamo riusciti a

mettere molta pressione agli avversari, che non sono quasi mai riusciti

a superare la metà campo. Abbiamo giocato molte fasi, da touche e

mischia ho visto buone performance, siamo riusciti ad ottenere 5 punti,

la difesa ha fatto un ottimo lavoro e la disciplina è stata

fondamentale: questo è il rugby che mi piace, il rugby che dobbiamo

giocare sempre. Non posso che dirmi soddisfatto e felice”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta