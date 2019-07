FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2019/20

Comunicato stampa n.04 del 11.07.2019

FEMI-CZ RRD: NOMINA DIRETTORE GENERALE DI RUGBY ROVIGO DELTA

Il Presidente è lieto di comunicare la nomina del p.i. Roberto Roversi a Direttore Generale di Rugby Rovigo Delta.

L’incarico, che nasce con i migliori auspici, decorrerà dal 15.07.2019.

Roberto Roversi vanta un passato di giocatore della Rugby Rovigo con la quale ha conquistato gli scudetti di Serie A del 1976 e del 1979 e quello giovanile del 1970. Ha fatto parte delle nazionali italiane Under 19, Under 21 e B. Nel 1976 ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a interrompere la carriera qualche anno più tardi. Nel 1980 è entrato a far parte dell’organico dirigenziale della società rossoblù con l’incarico di Addetto Stampa, ruolo che ha mantenuto fino al 1999. Ha ricoperto lo stesso ruolo nella Lega delle Società di Serie A dal 1992 al 1995 collaborando anche con l’Ufficio Stampa della FIR. E’ giornalista pubblicista dal 1992. Concluso il suo rapporto con la Rugby Rovigo ha iniziato a scrivere per alcuni quotidiani locali e varie riviste specializzate. Da una decina d’anni collabora anche con alcuni magazine di golf. Proprio al golf sono legate le sue ultime esperienze professionali che lo hanno visto lavorare per un circolo della Lombardia. Dal 1998 fa parte dell’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti di cui è vicepresidente dal 2016 e consigliere dal 2004.

Sull’argomento, presente lo stesso Roversi, e per altre comunicazioni del Presidente, è fissata una conferenza stampa per venerdì 12 luglio, ore 12, presso la sede della Società in via della Costituzione.