FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 137 del 14.05.2018

FEMI-CZ RRD: OTTIMA VITTORIA DELL’UNDER 18 ELITE; LA CADETTA PROMOSSA IN C1

Rimane in corsa nei playoff l’Under 18 Elite rossoblù grazie alla

vittoria di ieri al “Battaglini” per 45-33 sul Rugby Viadana. Nonostante

la sconfitta per 22-51 rimediata a San Donà, la squadra Cadetta

raggiunge comunque l’obiettivo del punto di bonus necessario alla

promozione in Serie C1.

I giovani rossoblù dell’Under 18 Elite hanno incontrato ieri al

“Battaglini” i pari età del Rugby Viadana nella terza gara valevole per

i play-off della fase nazionale Under 18, vincendo 45-33. Partono bene i

giovani Bersaglieri che nei primi 10’ di gioco vanno in meta ben tre

volte con Roncon, Bordin e Borin. Tutte le mete sono state trasformate

da Borin, molto preciso al piede. Un inizio così da forse troppo

confidenza al Rovigo, che durante il primo tempo subisce tre marcature

da parte del Viadana. I ragazzi però non mollano e vanno in meta altre

due volte con Roncon e Moscardi, entrambe trasformate da Borin.

Risultato parziale di 35-19. Nella ripresa l’andamento della partita non

cambia, Modena e Vanzan rispondono a due marcature del Viadana, fissando

così il risultato finale sul 45-33. Buona la tenuta atletica dei baby

bersaglieri, da migliorare invece la difesa e la disciplina in quanto si

è concesso troppo ad un avversario ben organizzato. La vittoria con

bonus era l’obbiettivo che tiene in corsa i ragazzi di Tellarini in

questi playoff, la prossima partita sarà domenica a Viadana.

*Mete*: Roncon (2), Borin, Bordin, Moscardi, Modena, Vanzan.

*Trasformazioni*: Borin (5)*

Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Quadri, Moscardi, Modena, Bordin,

Borin, Visentin A., Costantini, Biondi A., Roncon, Bellettato, Parolo,

Tellarini, Scarparo, Vecchini, Vanzan, Mattetti, Rubello, Biondi R.

Mazzetto, Jourcin, Lugato.

La squadra Cadetta, in una partita molto combattuta contro il Rugby San

Donà, ha perso ieri in trasferta per 51-22 ma nonostante la sconfitta i

giovani rossoblù vengono promossi di categoria in C1, poiché il Rugby

Frassinelle non ha conquistato i 5 punti di bonus che gli servivano per

il sorpasso. Durante il match tre sono state le mete a firma di Loro,

Vignato e Vegro.

*Mete*: Loro, Vignato, Vegro

*T**rasformazioni/calci piazzati*: Vegro (3)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Parolo, Magagnini, Barani, Vegro,

Pasini, Loro, Venco, Vianello, Falletti, Martino, Bolognesi, Vignato,

Cadorini, Sagins. A disposizione: Giagnoni, Politi, Farinatti, Siviero,

Nicoli.

