FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 96 del 01.05.2017

FEMI-CZ RRD: OTTIMO AVVIO DELL’UNDER 18 AI PLAYOFF

Non potevano iniziare in maniera migliore i playoff dell’Under 18 della

Rugby Rovigo Delta: i giovani rossoblù hanno infatti superato 22-16 in

trasferta i pari età del Milano, conquistando 5 preziosi punti.

Sono i Bersaglieri ad imporsi subito, segnando la prima meta dopo appena

3 minuti dal fischio d’inizio. Al 7’ il Milano accorcia le distanze

dalla piazzola ma al 21’ Venco prende palla, corre per 70 metri e, a

poca distanza dalla linea di meta avversaria dove viene placcato, riceve

il sostegno di Moscardi che schiaccia per il 3-12. La risposta del

Milano arriva poco più tardi, quando la squadra di casa approfitta di un

fallo rodigino e piazza in mezzo ai pali per il 6-12.

La ripresa vede Rovigo commettere qualche errore di troppo, tanto che i

biancorossi riescono a segnare la loro prima meta che li porta ad un

punto di scarto dai rossoblù. La reazione dei giovani Bersaglieri però

non tarda ad arrivare: marcano per due volte, al 14’ con Merlo e al 25’

con Borin. Quasi allo scadere Milano riesce a trovare un varco nella

difesa rodigina e realizza l’ultima meta del 16-22 finale.

Ai giovani Bersaglieri e al loro staff vanno i complimenti di tutto il

Club per quest’ottimo avvio e un grosso in bocca al lupo per il

proseguimento delle fasi finali del Campionato.

Complimenti, infine, anche alla Squadra Cadetta rossoblù che ha battuto

52-0 il Monselice ottenendo un’altra importante vittoria.

