FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 62 del 15.02.2017

FEMI-CZ RRD: PARTITA AMICHEVOLE A COLORNO VENERDÌ 24 FEBBRAIO

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, impegnata questo sabato sul campo del

Rugby San Donà per l’undicesima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza, approfitterà dell’ultima settimana di pausa dovuta

all’impegni della Nazionale al Sei Nazioni, per affrontare *l’HBS Rugby

Colorno in una partita amichevole*.

Il test match tra i Campioni d’Italia rossoblù e la squadra di Serie A

andrà in scena *venerdì 24 febbraio* sull’erba sintetica del “Pavesi” di

Colorno, al Centro Sportivo di via G. Ferrari, con *fischio d’inizio

alle ore 19*.

