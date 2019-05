FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 128 del 04.05.2019

FEMI-CZ RRD: PERONI TOP12, IL XV ROSSOBLÙ PER LA SEMIFINALE DI ANDATA A PADOVA

Domani, domenica 5 maggio, lo Stadio “Plebiscito” di Padova ospiterà la Semifinale di andata del Campionato Peroni TOP12 tra Argos Petrarca Rugby e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

A dirigere il 165° Derby d’Italia, con fischio d’inizio alle ore 16:30, sarà il bresciano Andrea Piardi coadiuvato dai giudici di linea Manuel Bottino (Roma), Gianluca Gnecchi (Brescia) e dal quarto uomo Andrea Laurenti (Bologna). Quinto uomo sarà Marco Vianello (Treviso) mentre il TMO Stefano Pennè (Lodi). La Semifinale sarà visibile in diretta RaiSport.rai.it e in differita su Rai Sport alle ore 00.30.

Alla vigilia dell’importante sfida, l’allenatore rossoblù Umberto Casellato commenta: “La partita è già prevedibilmente difficile per tanti motivi, basta pensare alla rivalità storica tra le due squadre in campo e alla posta in palio. Ma a renderla ancora più affascinante sarà il meteo! Con tutta probabilità il campo sarà allentato ma vogliamo comunque alzare il nostro ritmo di gioco, come abbiamo sempre fatto in questa lunga Stagione. Dobbiamo pensare a questa prima partita, senza fare strani calcoli: questa è una finale, come lo sarà quella della prossima settimana. Ci siamo allenati bene questa settimana, andiamo a Padova confidenti ma al tempo stesso coscienti che giochiamo in casa degli attuali Campioni d’Italia”.

Questa la formazione dei Bersaglieri che scenderà in campo domani: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Cicchinelli; D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione: Cadorini, Vecchini, Rossi, Canali, Nibert, Piva, Visentin, Venco.