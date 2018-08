FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 5del 31.07.2018

FEMI-CZ RRD: PIERO DOMINGUEZ ENTRA A FAR PARTE DELLA ROSA ROSSOBLÙ

La Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare che il mediano d’apertura

*Piero Dominguez*farà parte della rosa 2018/19.

Nato a Milano nel 1995, è il figlio dell’indimenticato top scorer

azzurro Diego e come il padre anche Piero è un esperto calciatore sia

destro che sinistro. Cresciuto in Francia alla corte dello Stade

Français, si è poi trasferito in Nuova Zelanda per accrescere la sua

formazione rugbistica militando tra le fila del Pakuranga. Lo scorso

anno è stato ingaggiato dal *Lyon Rugby Olimpique*in Top14 dove ha

giocato due spezzoni di partita in Campionato e in Challenge Cup a

Cardiff da titolare.

“/Ho colto l’opportunità di venire a Rovigo senza esitare perché è un

Club storico, che punta sempre a vincere, fucina di grandi giocatori e

ambiente unico in Italia: una città che vive per il rugby/ – è il

commento di Piero, che si aggregherà ai Bersaglieri a fine agosto –

/volevo rilanciarmi dopo un’operazione //da cui sto finendo di

recuperare molto bene,//ho già ricominciato a calciare e //potrò giocare

molto //presto. Inoltre sono molto felice di poter tornare in Italia, il

Paese in cui sono nato. Non vedo l’ora di arrivare a Rovigo per

incontrare i miei compagni e iniziare questa nuova avventura/”.

