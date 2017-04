FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 83del 02.04.2017

FEMI-CZ RRD: PLAY-OFF E S.S. 2017-2018

La necessità di utilizzare i prossimi play-off per capire fino in fondo

il valore dell’attuale organico giocatori e il lavoro fatto dagli

allenatori, e quindi anche per decidere poi la squadra più probabile per

la stagione sportiva 2017-2018, insieme alla consapevolezza delle

risorse economiche disponibili, legate alla soddisfazione di tifosi e

sponsor cui la Società non può prescindere, nonché dell’effettivo

apporto del settore giovanile, hanno indotto il Presidente a disporre

che ogni attività riguardante il movimento dei giocatori della prima

squadra, sia in uscita che in entrata, sia sospesa fino al 21 Maggio.

La Società vuole dare a tifosi e sponsor la certezza, dopo mesi di

attesa, di vedere in campo la migliore formazione play-off e poter

valutare la bravura dei tecnici, tutti con il dovere di esibirsi al

massimo e senza alibi.

La Società

—

Ufficio Stampa

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta