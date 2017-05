FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 98 del 03.05.2017

FEMI-CZ RRD: PLAYOFF AL BATTAGLINI, NON SOLO DERBY

Sabato 6 maggio, alle ore 18, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sfiderà il

Petrarca Padova nella Semifinale d’andata del Campionato italiano

d’Eccellenza.

Oltre al più classico dei Derby ovali italiani, lo Stadio “Mario

Battaglini” si appresta ad accogliere sostenitori, tifosi e famiglie per

un pomeriggio di puro divertimento. Torna attiva, infatti, l’area gioco

*BersagliottoLand* dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alla

partita.

A BersagliottoLand, grazie alla collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta

e l’Associazione Faedesfa Onlus, mentre i bambini si divertiranno

insieme ad educatori professionisti, i genitori potranno gustarsi il

match di playoffdei Bersaglieri. La partecipazione a BersagliottoLand è

riservata esclusivamente ai bimbi di genitori in possesso del biglietto

della Semifinale in programma. Il servizio è gratuito, eventuali

donazioni volontarie saranno devolute interamente a Faedesfa Onlus per

sostenere le attività dell’Associazione.

Inoltre dopo il Derby, al consueto terzo tempo alla Club House “Casetta

Rossoblù”, per tutti i tifosi ci sarà una risottata gratuita, grazie

alla collaborazione con i *Risicoltori Polesani* che hanno voluto

omaggiare “la città in mischia”.

—

