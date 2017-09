FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 23 del 28.09.2017

FEMI-CZ RRD: PRESENTAZIONE DELLA MAGLIA KOMBAT 2017/18

Questa mattina nella Sala Consigliare dello Stadio “Mario Battaglini” è

stata presentata la maglia KOMBAT 2017/18 della FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta realizzata dallo sponsor tecnico rossoblù Kappa.

La KOMBAT, che ha rivoluzionato per sempre le maglie da rugby, oggi si

evolve ancora nella tecnologia dei materiali e nel design, per definire

nuovi standard prestazionali e renderne imbattibili la performance

sportiva e il comfort.

Peculiare nella realizzazione della KOMBAT Rugby 2017/18 l’utilizzo di

materiali performanti, protettivi e confortevoli abbinati a speciali

cuciture rinforzate. Il tessuto a maglia elasticizzata garantisce

traspirabilità, elasticità e resistenza. Le linee asciutte, i tagli

ergonomici e il fitting slim sono in puro stile KOMBAT.

“Mettere a punto e completare questa maglia è stata un’impresa – ha

affermato il Presidente della Rugby Rovigo Delta, *comm. Francesco

Zambelli* – poiché all’ultimo momento è subentrato un nuovo sponsor. È

una maglia importate dal valore di oltre 700.000 Euro, di cui andare

orgogliosi e che spero possa durare a lungo perché gli sponsor presenti

sono quelli che effettivamente aiutano il nostro Club a svolgere la

propria attività ma in particolare a svolgerla ad un livello alto, e lo

dimostrano i risultati ottenuti in questi ultimi anni, che hanno

premiato in soddisfazione i nostri tifosi e i nostri sponsor, nonostante

qualche sconfitta indimenticabile, e che speriamo continuino. Finalmente

sabato la squadra scenderà in campo con la nuova maglia ed era pertanto

doveroso creare una specifica occasione per dar merito e ringraziare gli

sponsor che la costituiscono, in particolare il Main Sponsor ASM SET e

il nuovo importante sostenitore Banca Medionalum”.

Alla conferenza ha preso parte, invitato, il Main Sponsor ASM SET con la

Presidente *dott.ssa Cristina Folchini*: “Da diversi anni siamo

sostenitori della Rugby Rovigo Delta e ne siamo entusiasti perché il

Club rossoblù è parte integrante del nostro territorio e va valorizzato

per tradizione, cultura e per i valori che trasmette. La nostra Società

operativa, che fa capo al Comune di Rovigo, continua a crescere e da

pochi giorni ha raggiunto un ulteriore traguardo nel numero di clienti,

è radicata e investe nel territorio perché crede nelle risorse del

Polesine, di cui la Rugby Rovigo Delta è una delle realtà più

importanti. Continuo a credere in un solo principio, quello della

collaborazione e della sinergia, e penso che l’unione tra ASM SET e

Rugby Rovigo Delta continuerà ancora a lungo”.

Infine, sull’enfasi per la nuova maglia, il vice-Presidente della Rugby

Rovigo Delta *arch. Nicola Azzi* ha ricordato che “anche il pubblico è

un nostro grande sponsor, infatti abbiamo raggiunto i 400 abbonamenti

venduti e speriamo che fino a sabato, per la prima partita casalinga

della Stagione, tale numero possa continuare a crescere. Sabato sarà

agibile anche la tribuna Est, sarà ancora presente il cantiere dei

lavori della nuova palestra e del museo che termineranno tra una

quindicina di giorni ma il pubblico potrà assistere dalla Quaglio anche

in occasione del match con le Fiamme Oro”.

Il Presidente riprende la parola per invitare i tifosi alla massima

partecipazione.

