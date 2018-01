FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 85 del 30.01.2018

FEMI-CZ RRD: PREVENDITE DISPONIBILI PER IL MATCH DI SABATO CON IL SAN DONÀ

Da questo pomeriggio alla Segreteria di viale Alfieri e al Caffè

Molinari saranno disponibili in prevendita i biglietti per assistere

alla partita di *sabato 3 febbraio, alle ore 15 al “Battaglini”*, tra la

*FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Lafert San Donà*, valida per la terza

giornata di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Ovest ZONA VIP *25***Euro**

Tribuna Est e Ovest INTERO **12 Euro**

Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA e OVER 65 ANNI **10 Euro**

Tribuna Est e Ovest *UNDER 18 ***Gratis**

*Si **ricorda**inoltre che*****BersagliottoLand***, l’area gioco dello

Stadio Battaglini dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alle

partite dei rossoblù, ***non sarà attiva ma******riprenderà con la bella

stagione ****domenica****18 marzo***, in occasione della partita

casalinga con il Mogliano Rugby.*

—

