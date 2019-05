FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 142 del 24.05.2019

FEMI-CZ RRD: QUATTRO NAZIONALI UNDER 20 DALLA PROSSIMA STAGIONE IN ROSSOBLÙ

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è lieta di annunciare che nella Stagione 2019/20 vestiranno la maglia dei Bersaglieri quattro nazionali Under 20: Lorenzo Citton, Edoardo Mastandrea, il rodigino Matteo Moscardi e Davide Ruggeri.

Classe ’99, 1.84m per 79kg, Lorenzo Citton è un mediano di mischia proveniente dal Valsugana Rugby Padova in cui è cresciuto professionalmente e con cui nella Stagione appena conclusa ha collezionato 13 presenze in prima squadra nel Campionato TOP12. Sempre da Valsugana proviene anche Edoardo Mastandrea, ala classe 2000, che è stato membro quest’anno dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”. Frutto del vivaio rodigino, classe 2000, il centro Matteo Moscardi torna a vestire i colori rossoblù dopo l’esperienza all’Accademia “Ivan Francescato”. Infine Davide Ruggeri, proveniente dal Rugby Como, militante nell’Accademia “Ivan Francescato” e capitano della Nazionale italiana Under 20, è un flanker/numero 8 classe ’99 che vanta già esperienza in Pro14 come permit player delle Zebre Rugby.

I quattro neo-rossoblù sono tra i 28 giocatori convocati per il raduno di Roma, in programma dal 24 al 30 maggio al CPO Giulio Onesti, in preparazione del World Rugby U20 Championship in calendario a partire dal 4 giugno in Argentina.