FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 87 del 10.04.2017

FEMI-CZ RRD: REPLICA DEL D.S. STEFANO BETTARELLO AL RESTO DEL CARLINO

Con riferimento all’articolo del Resto del Carlino in data 10/04/2017 a

firma del Direttore Carlo Cavriani, il Direttore Sportivo della Rugby

Rovigo Delta *Stefano Bettarello* dichiara quanto segue:

“La notizia relativa alla presunta decisione di non rinnovare il

contratto a Stefan Basson da parte del sottoscritto è da ritenersi

assolutamente infondata, non veritiera. Come riferito la scorsa

settimana dal comunicato stampa emesso dal Presidente della FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, le decisioni afferenti

l’allestimento della rosa 2017/2018 verranno prese solo dopo il 21

maggio p.v.

Qualsiasi commento non suffragato da prova è quindi deviante la verità.

Contribuire a mantenere sereno l’ambiente che ruota attorno alla

squadra, all’avvicinarsi della parte più importante della stagione,

ovvero i playoff, è la sola stella polare a guidare il mio operato.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro”.

